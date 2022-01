La definizione e la soluzione di: Firma il giornale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 21 lettere : DIRETTORE RESPONSABILE

Significato/Curiosità : Firma il giornale

Il giornale stai cercando altri significati, vedi Il giornale (disambigua). il giornale (dalla fondazione sino al 1983 il giornale nuovo) è un quotidiano a diffusione ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 gennaio 2022

Altre definizioni con firma; giornale; Una firma della moda italiana; firma messa sul retro degli assegni; firma per avallare; È firma ta dal popolo come richiesta al governo; La pubblica il giornale ; Lavora per il giornale ; Il nome... del giornale ; In mezzo al giornale ; Cerca nelle Definizioni