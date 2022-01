La definizione e la soluzione di: La famiglia di cui Thomas Mann narrò il declino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : BUDDENBROOK

Significato/Curiosità : La famiglia di cui Thomas Mann narro il declino

William Somerset Maugham (categoria Nati il 25 gennaio) Maugham scriveva in un'epoca in cui la letteratura sperimentale modernista come quella di Thomas Mann, suo coetaneo, o di scrittori più giovani quali James ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 gennaio 2022

Altre definizioni con famiglia; thomas; mann; narrò; declino; Un importante famiglia di uccelli acquatici; La famiglia per Augusto; I modi d interagire propri di una famiglia ; Fu il protagonista di La famiglia ; Ne sono famosi esponenti Hermann Hesse e thomas Mann; thomas che scrisse “I Buddenbrook”; thomas ... in casa; Una delle opere più note di thomas Hobbes; La cappella che si trova all interno del Palazzo dei Normann i, a Palermo; Ne sono famosi esponenti Hermann Hesse e Thomas mann ; Ermann ogrande regista; Film d avventura di Kurt Neumann del 1959; narrò l eroismo d un tamburino sardo; narrò le gesta di d'Artagnan; Il giovane i cui turbamenti narrò Robert Musil; Storico di Cardia che narrò le gesta dei Diadochi; Essere inesorabilmente in declino ; Chi è in declino ... percorre il suo viale!; La stagione del declino ; Il declino del giorno; Cerca nelle Definizioni