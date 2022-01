La definizione e la soluzione di: Enrico, valoroso fisico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : FERMI

Significato/Curiosità : Enrico, valoroso fisico

Matilde di Canossa (sezione L'umiliazione di Enrico IV) imparentata con i duchi di Svevia, i duchi di Borgogna, gli Imperatori Enrico III ed Enrico IV, dei quali Matilde era rispettivamente nipote e cugina prima, ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 gennaio 2022

Altre definizioni con enrico; valoroso; fisico; Un enrico pittore astratto; Assistette all umiliazione di enrico IV; La regione della Spagna che fu dominata da enrico IV; Lo era enrico Vili; Molto valoroso ; Valido, valoroso ; Lo è un atto molto valoroso | Venerdì 26 novembre 2021; Il valoroso avversario di Guy de La Motte; Lo è ciò che non causa male fisico ; Relativo alle discipline di esercizio fisico ; Vicino, sia in senso fisico che psicologico; Disturbo fisico non grave; Cerca nelle Definizioni