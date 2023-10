Donna che assiste i passeggeri sull aereo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Donna che assiste i passeggeri sull aereo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : HOSTESS

Significato/Curiosita : Donna che assiste i passeggeri sull aereo

L'assistente di volo, o membro dell'equipaggio di cabina (conosciuto anche come steward nel caso sia di sesso maschile o hostess se è una donna), è definito dal Codice della navigazione "personale addetto ai servizi complementari di bordo".

