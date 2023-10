Deboli, fievoli - Cruciverba

Singolo del 1968 jumpin' jack flash in cui il contributo di brian è ormai. nello stesso anno esce beggars banquet che sottolinea la sempre maggior...

Il cotton fioc, bastoncino cotonato o bastoncino di ovatta consiste in un'asticella le cui estremità sono rivestite di cotone idrofilo. La locuzione cotton fioc è un termine pseudoinglese in uso solo in italiano, dal nome commerciale di un prodotto per il mercato italiano, della Johnson & Johnson (in altri mercati dalla stessa azienda sono chiamati cotton buds o bastoncillos cotonetes); benché vengano chiamati anche bastoncini per la pulizia delle orecchie, il loro utilizzo per questo scopo è sconsigliabile.