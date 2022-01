La definizione e la soluzione di: Cozzare l un con l altro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosità : Cozzare l un con l altro

Glossario delle frasi fatte (reindirizzamento da Glossario delle frasi fatte (L)) Andare dove le capre non cozzano Andare in un luogo così ristretto che manca lo spazio dove le capre possano Cozzare, vale a dire "andare in prigione": Andare ...