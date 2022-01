La definizione e la soluzione di: Si coniuga con le unghie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GRATTARE

Significato/Curiosità : Si coniuga con le unghie

Samara Morgan pareti viscide; purtroppo questi tentativi le costano le unghie delle mani che si sono incastrate tra le pareti del pozzo. La bambina muore sette giorni ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 gennaio 2022

Altre definizioni con coniuga; unghie; Verbo coniuga to... dal sottomesso; Verbo... coniuga to dal pane; Si coniuga in bicicletta; Seguono le coniuga zioni; Aguzzare i coltelli... o le unghie ; Si fanno con le unghie ; Le unghie ... feline; Ferito con le unghie ; Cerca nelle Definizioni