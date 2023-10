Comune vivanda araba - Cruciverba

Come "arancinu" aggiungendo che "[...] dicesi fra noi [in sicilia] unadolce di riso fatta alla forma della melarancia". a supporto di questa...

Il cuscus (in italiano anche cuscussù o cùscuso; in francese: couscous o cous cous; in arabo ; in berbero: seksu; in siciliano: cùscusu) è un alimento originario del Maghreb ma diffuso in tutto il mondo, costituito da granelli di semola di grano duro (del diametro di un millimetro prima della cottura, poi via via sempre più grandi) cotti al vapore.