Il Clinton ex presidente - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : BILL

William jefferson clinton detto bill (nato william jefferson blythe iii; hope, 19 agosto 1946) è un politico statunitense, 42º presidente degli stati uniti... William jeffersondetto bill (nato william jefferson blythe iii; hope, 19 agosto 1946) è un politico statunitense, 42ºdegli stati uniti... BILL sono un tipo di missili anticarro prodotti dalla Bofors. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 13 ottobre 2023

