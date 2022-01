La definizione e la soluzione di: Centro della Sardegna in provincia di Nuoro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MACOMER

Significato/Curiosità : Centro della Sardegna in provincia di Nuoro

provincia di Nuoro La provincia di Nuoro (provìntzia de Nùgoro in sardo) è una circoscrizione amministrativa della Sardegna che si estende per 5.638 km2 con una popolazione ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 gennaio 2022

Il centro del Kansas; Lo si dirige al centro ; Nel centro di Poznan; Combaciare al centro ; Un importante piazza finanziaria della Svizzera; I risvolti della sopraccoperta d un libro; Opera di Donatello, di cui una copia è in Piazza della Signoria a Firenze; L ultimo periodo di carica del nostro Presidente della Repubblica; Una mèta turistica nel sudest della sardegna ; Le Bocche di Bonifacio la dividono dalla sardegna ; Pane sottile tipico della sardegna ; Un tipo di pomodoro diffuso in Piemonte e sardegna ; La provincia con la Carnia; provincia di Gaeta; La provincia dell Elba; Quello degli Abruzzi è in provincia di Teramo; Dà nome al golfo a est di nuoro ; Oristano, Cagliari e nuoro ; Il monte granitico di nuoro alto quasi 1000 metri; L'Antonio pittore, fotografo e scrittore di nuoro ;