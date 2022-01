La definizione e la soluzione di: Cappella __ Padova: affreschi di Mantegna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : OVETARI

Significato/Curiosità : Cappella __ Padova: affreschi di Mantegna

Andrea Mantegna Disambiguazione – "Mantegna" rimanda qui. Se stai cercando altri significati, vedi Mantegna (disambigua). Andrea Mantegna (Isola di Carturo, 1431 – Mantova ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 gennaio 2022

Altre definizioni con cappella; padova; affreschi; mantegna; Piccola cappella o nicchia che ospita una statua; La cappella che si trova all interno del Palazzo dei Normanni, a Palermo; Quello “a cappella ” non prevede accompagnamento musicale; La città con la cappella degli Scrovegni; Il grande architetto di padova ; Quartiere di padova che ospita un noto santuario; Una di padova o Vicenza; La Regione con padova ; L altoatesino Castel dai noti affreschi medievali; Tra i suoi più grandi capolavori ci sono il disegno della cupola di San Pietro e gli affreschi alla Cappella Sistina; Gli affreschi all’esterno di certi edifici; Famosa cappella con affreschi di Michelangelo; Giovan Francesco, pittore del '500, discepolo del mantegna ; Con sileno in un'incisione di Andrea mantegna ; È nell'orto in un'opera di Andrea mantegna ; Vi nacque mantegna ; Cerca nelle Definizioni