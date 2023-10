Bene... arrivato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Bene... arrivato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : EREDITÀ

Significato/Curiosita : Bene... arrivato

L'eredità, in diritto, indica generalmente il patrimonio ereditario, globalmente considerato, d'una persona fisica; patrimonio che alla sua morte, passa nella titolarità giuridica d'un altro soggetto, l'erede, per successione a causa di morte. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 13 ottobre 2023

