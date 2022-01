La definizione e la soluzione di: Avanzano nella sabbia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : DROMEDARI

Significato/Curiosità : Avanzano nella sabbia

Duna (reindirizzamento da Duna di sabbia) granulometria della sabbia tende ad aumentare verso la base dei set di lamine, fenomeno dovuto al fatto che i granuli di sabbia tendono a scivolare e ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 gennaio 2022

Altre definizioni con avanzano; nella; sabbia; avanzano saltellando; Così avanzano i bebé; avanzano ... senza procedere; I sedili che avanzano e arretrano; nella felpa e nel fustagno; nella data e nel dito; Le vocali nella stringa; Ha un libro nella Bibbia; Non ha che sabbia ; Orologi a sabbia ; È circondata da sabbia ; Incagliato in una secca, insabbia to; Cerca nelle Definizioni