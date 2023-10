Si assume la responsabilità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si assume la responsabilità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : CAPO

Significato/Curiosita : Si assume la responsabilita

Cercando il principio filosofico, vedi responsabilità (filosofia). la responsabilità può essere definita come la "possibilità di prevedere le conseguenze... Biologia Capo – in anatomia, parte superiore del corpo

– in anatomia, parte superiore del corpo Capo – in entomologia, regione morfologica del corpo degli insetti Geografia Capo – in geografia, sporgenza della costa

– in geografia, sporgenza della costa Il Capo – quartiere di Palermo e nome del mercato che in esso si tiene Musica Capo – dispositivo usato negli strumenti a corde per aumentarne la tonalità

– dispositivo usato negli strumenti a corde per aumentarne la tonalità Capo – rapper tedesco

– rapper tedesco Capo – album di Jim Jones del 2011

– album di Jim Jones del 2011 Capo – singolo di NLE Choppa del 2019 Personaggi immaginari Il Capo ( Master Chief ) – personaggio del videogioco Halo

( ) – personaggio del videogioco Il Capo ( the Leader ) – personaggio dei fumetti Marvel Comics

( ) – personaggio dei fumetti Marvel Comics Il Capo ( the Chief ) – personaggio dei fumetti DC Comics

( ) – personaggio dei fumetti DC Comics Capo (Kashira) – personaggio dell'anime I segreti dell'isola misteriosa Altro Capo – ruolo di comando o direzione in un gruppo

– ruolo di comando o direzione in un gruppo Capo o Boss – nell'ambito della mafia e di altre organizzazioni criminali, esponente di grande potere

o – nell'ambito della mafia e di altre organizzazioni criminali, esponente di grande potere Capo – figura educativa nello scautismo

– figura educativa nello scautismo Capo – grado militare nelle forze armate di molti paesi, nella maggior parte dei casi omologo al caporale Capo – grado di sottufficiale in uso nella marina militare

– grado militare nelle forze armate di molti paesi, nella maggior parte dei casi omologo al caporale Capo – in arboricoltura, la cima di un ramo non potato

– in arboricoltura, la cima di un ramo non potato Capo, o Capo araldico – in araldica, pezza onorevole Domenico Cafaggi detto Capo – scultore italiano del XVI secolo Cercando il principio filosofico, vedi(filosofia).può essere definita come"possibilità di prevedere le conseguenze... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 13 ottobre 2023

