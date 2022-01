La definizione e la soluzione di: L arte di scrivere epitaffi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : LAPIDARIA

Significato/Curiosità : L arte di scrivere epitaffi

Ghiannis Ritsos (categoria Morti l'11 novembre) epitaffio (1936), e Veglia (1941–1953). Ritsos principalmente ha scritto le poesie con un intento politico, "servendo il comunismo con la sua arte". ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 gennaio 2022

