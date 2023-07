L ambiente naturale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L ambiente naturale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : HABITAT

Significato/Curiosita : L ambiente naturale

Un ambiente naturale comprende tutte le entità (viventi e non viventi) e attività che si verificano in modo naturale, o non artificiale, al suo interno... L'habitat (termine che nella lingua latina significa "egli abita") è il luogo le cui caratteristiche fisiche e ambientali possono permettere ad una determinata... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : L ambiente naturale : ambiente; naturale; L ambiente ideale per orchidee e zanzare; Lo sviluppo che rispetta l ambiente ; La campagna di Legambiente per il monitoraggio dei mari; Il passaggio a un mondo più rispettoso dell ambiente ; ambiente per maiali; ambiente riscaldato delle antiche terme romane; Riconosce l esistenza di Dio come garante dell ordine naturale ; Buona qualità naturale ; Lo è l acqua effervescente naturale ; Una tonalità naturale di colore; Tipo di pavimentazione completamente naturale ; Un grasso naturale ;

