Soluzione 13 lettere : ISOLA DEI MUSEI

La zona di Berlino ricca di raccolte d arte

Berlino ghiaia e selci. Berlino è centro della regione metropolitana Berlino/Brandeburgo, che conta (2012) 6 024 000 abitanti. La zona di Berlino ha un clima temperato ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 gennaio 2022

