La definizione e la soluzione di: Volo a scopo di primato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : RAID

Significato/Curiosità : Volo a scopo di primato

Salto con gli sci (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) un nuovo primato con 113,5 metri. Eva Ganster fu anche la prima donna a cimentarsi nel Volo con gli sci. Nel 1997, sul trampolino di Volo di Bad Mitterndorf ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 gennaio 2022

Altre definizioni con volo; scopo; primato; Nanetti favolo si; Una luce che può agevolare i piloti in volo ; volo , scrittore e attore; Non sa farli i diavolo ; Scoppio senza scopo ; Insufficiente allo scopo ; Lunga trasmissione dal piccolo schermo a scopo benefico; Quelli anonimi si riuniscono a scopo terapeutico; primato da battere; Lo sportivo ambisce a quella d’un primato ; Mutano prato in primato ; Possedere un primato ; Cerca nelle Definizioni