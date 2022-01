La definizione e la soluzione di: Le vocali nello stretto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : EO

Significato/Curiosità : Le vocali nello stretto

Vocale media vocali Quando due simboli appaiono in coppia, quello a sinistra rappresenta una vocale non arrotondata, quello a destra una vocale arrotondata. Per quelli ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 gennaio 2022

