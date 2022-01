La definizione e la soluzione di: Vagli per la farina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : STACCI

Significato/Curiosità : Vagli per la farina

Careggine (sezione La contesa della Garfagnana tra i comuni toscani) Vagli Sopra e Camporgiano, è attraversato dal torrente Edron, a partire dalla sua origine dal lago di Vagli, il quale in Careggine ha un suo ramo. La ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 gennaio 2022

Altre definizioni con vagli; farina; Tiene il tovagli olo sul braccio; Camilla __ Bowles, duchessa di Cornovagli a; Un pranzo sul prato con la tovagli a; Fiocco per tende e tovagli e; Un ottima qualità di farina utilizzata per fare dolci; Una farina come la tapioca; Il casato di farina ta; Lo zero della farina più lavorata;