La definizione e la soluzione di: Si usa per togliere lo smalto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ACETONE

Significato/Curiosità : Si usa per togliere lo smalto

Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 gennaio 2022

Altre definizioni con togliere; smalto; togliere la parola di bocca; togliere il catenaccio; togliere volume, ad esempio ai capelli tagliandoli; Ce lo si vuole togliere presto; Dissolve lo smalto ; Applica lo smalto sugli alluci; Una ceramica rivestita di smalto stannifero; Sostanza che è sotto lo smalto del nostro sorriso; Cerca nelle Definizioni