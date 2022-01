La definizione e la soluzione di: Uno spostamento di data o di giudizio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : RINVIO

Significato/Curiosità : Uno spostamento di data o di giudizio

Torre Eiffel (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) anche il giudizio di Edmond de Goncourt, l'astro letterario del momento, il quale cenò in cima alla Torre la sera di martedì 2 luglio in compagnia di Émile ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 gennaio 2022

Altre definizioni con spostamento; data; giudizio; Forza necessaria allo spostamento ; L organizzazione dello spostamento delle merci; L'orientamento di uno spostamento ; spostamento di un veicolo a rimorchio; È ircondata dalle acque; È circondata da sobborghi; Ormai andata sene; La città ucraina ricordata per un terribile incidente nucleare; Jane narratrice inglese che scrisse Orgoglio pregiudizio ; Senno, giudizio ; Un dipinto come il giudizio universale di Michelangelo; Romanzo di Jane Austen: __ e pregiudizio ; Cerca nelle Definizioni