Soluzione 7 lettere : CALCARE

Significato/Curiosità : Una roccia come il marmo

marmo significati, vedi marmo (disambigua). Il marmo è una roccia metamorfica composta prevalentemente di carbonato di calcio (CaCO3). Il vocabolo marmo deriva dal ...

Altre definizioni con roccia; come; marmo; roccia incandescente; Il monte dei presidenti USA scolpiti nella roccia ; Stretto percorso nel terreno o nella roccia ; Un blocco di roccia ; come il tono di voce di chi... va su di giri; Un poeta come Omero; È come dire semivestita; Violaceo... come certi nasi; È famosa quella delle marmo re; Vi cade la marmo tta; Rendere lisci materiali come il marmo ; Zona toscana di produzione di un prestigioso marmo ; Cerca nelle Definizioni