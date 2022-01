La definizione e la soluzione di: Una pianta che va in fumo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TABACCO

Significato/Curiosità : Una pianta che va in fumo

Sigaretta (sezione Il fumo di sigaretta) lo scopo di essere fumata: viene accesa tramite una fiamma a un'estremità, e ne viene inalato il fumo prodotto dalla sua combustione dall'altra estremità ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 gennaio 2022

Quello pneumatico non pianta chiodi; La pianta d una tintura; Producono verdure e vegetali da trapianta re; Una pianta graminacea; Privi di profumo ; Profumo intenso e gradevole; Adagio per i poco concreti: tanto fumo e poco __; Tale è un profumo che mette appetito;