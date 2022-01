La definizione e la soluzione di: Una gabbia per le galline. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : STIA

Significato/Curiosità : Una gabbia per le galline

Uovo (alimento) (sezione Produzione per Paese) densità non superiore a 7 animali per m²; 3: in gabbia - le galline sono allevate in gabbie di metallo con una superficie di 750 cm² (del 20% più grande di ...

