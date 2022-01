La definizione e la soluzione di: Una disputa a parole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ALTERCO

Significato/Curiosità : Una disputa a parole

disputa sugli universali La disputa sugli universali (quaestio de universalibus) è la maggiore questione filosofico-teologica della scolastica ed ha per base il concetto degli ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 gennaio 2022

