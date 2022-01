La definizione e la soluzione di: La trova chi si rifugia sotto un ala. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : PROTEZIONE

Significato/Curiosità : La trova chi si rifugia sotto un ala

Rifugio Mario Fraccaroli Il rifugio Mario Fraccaroli (2230 m) si trova poco sotto Cima Carega (2259 m) nelle Piccole Dolomiti, in comune di Ala (TN). È posto sul punto più elevato ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 gennaio 2022

Altre definizioni con trova; rifugia; sotto; Cappuccetto Rosso attraversa il bosco per andare a trova rla; Difficili a trova rsi; Il saluto fra chi sa di ritrova rsi; Se ne possono trova re molte tra cose simili; Il papa che lasciò Roma per rifugia rsi a Gaeta; Lo chiede il rifugia to; Rintanato, rifugia to; Vi si rifugia rono i primi cristiani; Li sotto mise Cesare; L anello messo sotto al bullone; sotto posta a continui abusi; Messo sotto chiave, segregato; Cerca nelle Definizioni