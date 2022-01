La definizione e la soluzione di: Le tre Persone divine della Chiesa cattolica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TRINITÀ

Significato/Curiosità : Le tre Persone divine della Chiesa cattolica

Chiesa cattolica "Chiesa cattolica", "cattolicesimo" o "cattolico" vedi Cattolicità, Chiesa cattolica (disambigua) e Cattolicesimo (disambigua) La Chiesa cattolica (dal ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 gennaio 2022

Altre definizioni con persone; divine; della; chiesa; cattolica; Lungo seguito di persone ; Un imposta sul reddito delle persone fisiche; Accolgono Comodamente più persone ; Rapporto tra persone ; Gruppo di figure divine ; Le divine dell'Olimpo; Dottrina religiosa che attribuisce qualità divine a oggetti; Punizioni, anche divine ; La indossa il leader della classifica a punti al Tour de France; Ha il colore della vodka; Il Lou della musica rock; Era il campo della lotta; Suona in chiesa ; Il sacramento della chiesa cattolica detto confermazione; Un Santo d Alessandria, Padre della chiesa ; In chiesa si suona quello a canne; Il sacramento della Chiesa cattolica detto confermazione; La regina di Svezia che abdicò e si fece cattolica ; Una preghiera cattolica dedicata alla Madonna; Edificio di incontro per la comunità cattolica ; Cerca nelle Definizioni