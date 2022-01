La definizione e la soluzione di: La trasgressione delle leggi in campo alimentare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : AGRO PIRATERIA

Significato/Curiosità : La trasgressione delle leggi in campo alimentare

Altre definizioni con trasgressione; delle; leggi; campo; alimentare; Una piccola e ricorrente trasgressione ; trasgressione della legge; Il poeta delle Bucoliche; Mollusco che corrode il legno delle navi; Concrezioni calcaree tipiche delle grotte; Fa parte delle Cicladi; Sui leggi i dei direttori; Una meta dei villeggi anti; Custodiva la Tavola delle leggi : Arca dell __; Di aspetto leggi adro e armonico; Lavora nel campo delle promozionipubblicitario; Il campo di Tim e Fastweb; Come la voce fuoricampo che racconta; La città toscana con Piazza del campo ; Il contenuto alimentare nello stomaco durante la digestione; La catena dell agroalimentare di Oscar Farinetti; Relativo al commercio d un importante prodotto agroalimentare ; Quella alimentare serve per conservare il cibo; Cerca nelle Definizioni