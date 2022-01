La definizione e la soluzione di: Un test per essere ammesso alla prova vera e propria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PREESAME

Significato/Curiosità : Un test per essere ammesso alla prova vera e propria

Altre definizioni con test; essere; ammesso; alla; prova; vera; propria; La loro test a s infiamma; La medicina dell intest ino; In test a ai volenterosi; Li affrontano i test imoni; Può essere socio-sanitario; Possono essere a contatto; Lo può essere il sedile dell auto; Il centro benessere di tanti hotel; Non ammesso , scartato; È richiesta se non è ammesso voto contrario; Non è ammesso nel basket; Sparire, sottrarsi alla vista; È opposto alla base; Grossa farfalla diurna; Mette in alla rme Venezia; Una... prova di marketing; Fa arrossire chi la prova ; Ne dàn prova i valorosi; Un incidente per prova re un auto; Dire cose prive di senso: __ a vanvera ; Uccello simbolo della primavera ; Una voce acuta... non proprio vera ; Zuppa della cucina povera ; Ogni rístorante vanta la propria ; Espressione che indica l impossibilità di poter esprimere la propria opinione; Un piccolo gruppo razziale che conserva propri costumi e propria lingua; L ode propria di un grande poeta greco; Cerca nelle Definizioni