La definizione e la soluzione di: Vi si tenne il Concilio che condannò l eresia di Ario.

Soluzione 5 lettere : NICEA

Significato/Curiosità : Vi si tenne il Concilio che condanno l eresia di Ario

Storia del cristianesimo in età antica (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) evangelisti, abbia organizzato la comunità di Alessandria d'Egitto. Intorno al 49-52, si tenne il Concilio di Gerusalemme, un'importante riunione dei più ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 gennaio 2022

