La definizione e la soluzione di: Lo studio delle usanze popolari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FOLCLORE

Significato/Curiosità : Lo studio delle usanze popolari

Folclore (reindirizzamento da Storia delle tradizioni popolari) dello studio sistematico, su base scientifica, del folclore italiano. Pitrè ottenne nel 1911 a Palermo una cattedra universitaria per lo studio delle tradizioni ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 gennaio 2022

