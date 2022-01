La definizione e la soluzione di: Stazione balneare sul Golfo di Guascogna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BIARRITZ

Significato/Curiosità : Stazione balneare sul Golfo di Guascogna

Golfo di Biscaglia Il Golfo di Biscaglia o di Guascogna (in basco: Bizkaiko Golkoa; in bretone: Pleg-mor Gwaskogn; in francese: Golfe de Gascogne; in gallego: Golfo de Biscaia; ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 gennaio 2022

