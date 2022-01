La definizione e la soluzione di: Spunta prima del sol. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : FA

Significato/Curiosità : Spunta prima del sol

Adagio in Sol minore L'Adagio in Sol minore per archi e organo su due spunti tematici e su un basso numerato di Tomaso Albinoni (Mi 26), conosciuto come Adagio di Albinoni ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 gennaio 2022

Altre definizioni con spunta; prima; È spunta ta in un film; È spunta ta in un film; La nota che spunta all'alba; Nato, spunta to; Far venire prima ; Si pesano prima di correre; Un decotto prima di dormire; Fece la prima vittima; Cerca nelle Definizioni