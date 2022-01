La definizione e la soluzione di: Lo spreca il chiacchierone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : FIATO

Significato/Curiosità : Lo spreca il chiacchierone

Altre definizioni con spreca; chiacchierone; Non spreca le parole; Così è il tempo spreca to; Ha spreca to un anno di scuola; Si spreca no... nei giudizi dell'adulatore; Si dice lo attacchi il chiacchierone ; chiacchierone , loquace; E difficile per il chiacchierone ; E' difficile per il chiacchierone ; Cerca nelle Definizioni