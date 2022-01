La definizione e la soluzione di: Si spegne chiudendo un rubinetto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : GAS

Altre definizioni con spegne; chiudendo; rubinetto; Bombola rossa per spegne re incendi; Si emette per spegne re la candela; Una presa d'acqua utilizzata per spegne re gli incendi; Le spegne il festeggiato; Si schiacciano chiudendo gli occhi; Guardati chiudendo un occhio; Si prende chiudendo un occhio; Si fissa al rubinetto per dare regolarità al flusso; Il rubinetto della botte; Termina con un rubinetto