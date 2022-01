La definizione e la soluzione di: Sono vicine nelle figure. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : IG

Significato/Curiosità : Sono vicine nelle figure

Pattinaggio di figura stato ancora chiamato "di figura", include invece nelle competizioni... le figure. Queste vengono dette assai di rado "figure obbligatorie", preferendo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 gennaio 2022

