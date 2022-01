La definizione e la soluzione di: Lo è la schiuma dei detersivi per lavatrici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FRENATA

Significato/Curiosità : Lo e la schiuma dei detersivi per lavatrici

Paniere ISTAT (categoria Voci con modulo citazione e parametro pagine) Detersivo per biancheria delicata Detersivo per bucato a mano Detersivo per lavastoviglie Detersivo per lavatrice Detersivo per stoviglie a mano Divano Ferro ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 gennaio 2022

È coperto dalla schiuma del latte; Se ne va in schiuma ; Ha la cresta di schiuma ; Finisce tutto in schiuma ; Un locale in cui si fa largo uso di detersivi ; E' usato nelle fabbricazioni di detersivi e lubrificanti; Richiede Fuso di detersivi ; __ Lindo, famosa mascotte calva di detersivi ; Nelle lavatrici hanno spesso un programma apposito; Le polveri per le lavatrici ;