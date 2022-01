La definizione e la soluzione di: Il Santo festeggiato in ogni città. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PATRONO

Significato/Curiosità : Il Santo festeggiato in ogni citta

San Sebastiano (categoria Morti il 20 gennaio) Sebastiano è anche Santo protettore di Cerami e la festa si svolge ogni anno il 28 agosto. In Calabria, venerato e festeggiato a Pernocari (VV) il 20 gennaio ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 gennaio 2022

