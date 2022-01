La definizione e la soluzione di: C è quello solare e quello nervoso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SISTEMA

Significato/Curiosità : C e quello solare e quello nervoso

Plesso celiaco (reindirizzamento da Plesso solare) hiatus aorticus. Il plesso solare è un plesso simpatico: oltre al plesso celiaco è composto anche dal ganglio mesenterico craniale e dal plesso renale. Nella ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 gennaio 2022

Altre definizioni con quello; solare; quello; nervoso; quello di patata è insulso; Il peggiore è quello che non vuol sentire; quello degli Abruzzi è in provincia di Teramo; quello di potassio è usato in fotografia; I piccoli pianeti del Sistema solare ; Noto database di oggetti esterni al Sistema solare ; Il primo pianeta del Sistema solare ; Quello solare produce energia; quello di patata è insulso; Il peggiore è quello che non vuol sentire; quello degli Abruzzi è in provincia di Teramo; quello di potassio è usato in fotografia; Incide sul sistema nervoso ; Parte del sistema nervoso oppure divertente; Non la domina il nervoso ; Cellule del sistema nervoso ; Cerca nelle Definizioni