La definizione e la soluzione di: Quello pneumatico non pianta chiodi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MARTELLO

Significato/Curiosità : Quello pneumatico non pianta chiodi

C è quello solare e quello nervoso; quello di patata è insulso; Il peggiore è quello che non vuol sentire; quello degli Abruzzi è in provincia di Teramo; L aderenza del pneumatico ; Un comune pneumatico ; Tipo di pneumatico in uso nelle bici da corsa; Aziona il martello pneumatico ; Una pianta che va in fumo; La pianta d una tintura; Producono verdure e vegetali da trapianta re; Una pianta graminacea; Il fiore... di certi chiodi ; L Attilio che finì in una botte irta di chiodi ; Lanciato alle Olimpiadi usato per piantare chiodi ; Aderisce alle superfici lisce senza colla o chiodi ;