La definizione e la soluzione di: Quella rosa si nutre anche di gossip.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CRONACA

Significato/Curiosità : Quella rosa si nutre anche di gossip

Episodi di Desperate Housewives (terza stagione) pur rosa dal rimorso di ciò che Mike potrebbe pensare. L'uscita si prospetta ancora più difficoltosa quando Susan e Ian incrociano i suoceri di lui, ...

