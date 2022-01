La definizione e la soluzione di: C è quella epatica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CIRROSI

Significato/Curiosità : C e quella epatica

Cirrosi epatica (disambigua). La cirrosi epatica è una patologia epatica cronica e progressiva, caratterizzata dal sovvertimento diffuso e irreversibile della struttura ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 gennaio 2022

È gustosa quella iridea; Con quella di agnello si fanno corde di violino; quella dei venti è inodora; quella Camonica è in Lombardia; La grande ghiandola epatica dell'organismo; Affezione epatica ; Quella epatica è una malattia degli alcolisti;