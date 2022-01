La definizione e la soluzione di: Lo provoca la febbre alta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : DELIRIO

Significato/Curiosità : Lo provoca la febbre alta

febbre tifoide La febbre tifoide o tifo addominale (o ileotifo o febbre enterica) è una malattia infettiva sistemica, febbrile, a trasmissione oro-fecale provocata dal ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 gennaio 2022

