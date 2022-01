La definizione e la soluzione di: Un porto per la flotta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : BASE NAVALE

Significato/Curiosità : Un porto per la flotta

flotta del Nord La flotta del Nord (Severnyj flot - in russo: ???????? ?????), spesso tradotta erroneamente come flotta Settentrionale, è la componente della Marina Militare ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 gennaio 2022

