La definizione e la soluzione di: Portati allo stato liquido. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SCIOLTI

Significato/Curiosità : Portati allo stato liquido

Aeriforme (reindirizzamento da stato aeriforme) allo stato liquido), e questo vuol dire che non può essere in alcun modo condensato per semplice compressione, cioè non può essere portato allo stato ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 gennaio 2022

