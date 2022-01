La definizione e la soluzione di: __ ne va plus. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : RIEN

Significato/Curiosità : __ ne va plus

Rien ne va plus Les jeux sont faits, rien ne va plus – espressione francese (letteralmente "i giochi (ormai) sono fatti, nulla va più"), utilizzata dal croupier nel gioco ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 gennaio 2022

