La definizione e la soluzione di: La più alta vetta d America. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ACONCAGUA

Significato/Curiosità : La piu alta vetta d America

Seven Summits (sezione Tabella delle vette più alte di ogni continente secondo i vari criteri) situato tra Asia ed Oceania. L'Oceania è l'unico continente ad avere la vetta più alta posta su un'isola e non sulla terraferma. Il fatto che il Puncak Jaya ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 gennaio 2022

