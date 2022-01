La definizione e la soluzione di: Piccoli aerei da diporto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : ULTRA LEGGERI

Significato/Curiosità : Piccoli aerei da diporto

Ultraleggero (categoria P3365 letta da Wikidata) Ultra-Léger Motorisé) è un aeromobile, destinato esclusivamente al volo da diporto e con limiti di peso regolamentati, inferiori a quelli facenti parte dell'aviazione ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 gennaio 2022

Altre definizioni con piccoli; aerei; diporto; piccoli pesi; I piccoli pianeti del Sistema solare; piccoli pesci di mare dalle carni pregiate; Fiori piccoli ma profumatissimi; Un dispositivo per il comando degli aerei da terra; Lo sono gli aerei militari invisibili; Il gruppo italo-francese che costruisce aerei ; Permettono di far cadere le bombe dagli aerei ; Piccola e leggera imbarcazione da diporto ; Un viaggio per diporto ; Un veliero da diporto ; Imbarcazioni da diporto azionate da remi o pedali; Cerca nelle Definizioni