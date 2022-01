La definizione e la soluzione di: Il peccato del ghiottone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : GOLA

Significato/Curiosità : Il peccato del ghiottone

Pasticceria (sezione La nascita del concetto di portata dolce) nelle epoche passate. Con l'avvento del Cristianesimo, inoltre, sulla buona tavola gravò la disapprovazione del peccato di gola e questo contribuì a limitare ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 gennaio 2022

Altre definizioni con peccato; ghiottone; Libera dal peccato originale; Ci finiscono i peccato ri più incalliti; Per i cristiani, peccato non considerato mortale; Un peccato capitale | Martedì 30 novembre 2021; ghiottone ; Le ghiottone rie del cuoco; ghiottone ria per cani;